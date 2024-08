video suggerito

Omicidio Sharon Verzeni, oggi i funerali. Il padre: “Era una ragazza gioiosa, ora è un angelo” Si terranno oggi i funerali di Sharon Verzeni, la donna uccisa a coltellare mentre passeggiava a Terno d’Isola. Il padre: “Era un angelo, aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il padre di Sharon Verzeni

"Non riesco a parlare, non riesco a dire niente. Non ho ancora assimilato il dolore, questi giorni sono stati un trambusto". È distrutto il padre di Sharon Verzeni, la donna di trentatré anni uccisa per le strade di Terno d'Isola a Bergamo mentre stava facendo una passeggiata. Chi abbia assassinato Verzeni e per quale motivo l'abbia fatto, non è ancora chiaro. L'uomo non vuole parlare delle indagini: "Aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso", ha dichiarato ai microfoni di Fanpage. "Era una ragazza semplice, sempre contenta e gioiosa, con il sorriso. Per noi Sharon è un angelo. Voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti a trovarci e anche quelli che non hanno potuto, abbiamo sentito la vicinanza di tutta la comunità".

I funerali di Sharon Verzeni si terranno nella giornata di oggi a Bottanuco, il paese dove è nata e cresciuta prima di trasferirsi a Terno d'Isola insieme al compagno. Sono tantissime già le persone che si sono recate alla camera ardente e che hanno riempito la strada davanti casa di Verzeni di fiori, in omaggio e in ricordo alla 33enne. Un corteo funebre partirà da davanti l'abitazione della donna e arriverà fino alla chiesa, dove saranno celebrate le esequie.

Il comune di Terno d'Isola ha proclamato il lutto cittadino. "Per l’intera giornata, il Palazzo comunale e tutti gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta. Si invitano i titolari di attività commerciali e i pubblici esercenti ad evitare qualsiasi iniziativa o comportamento che contrasti con lo spirito del lutto cittadino. È pertanto sospesa ogni attività ludica o ricreativa incompatibile con il carattere luttuoso della giornata.L’Amministrazione invita tutti i cittadini, in segno di riconoscenza, a partecipare alla manifestazione di cordoglio.Il parroco di Terno d’Isola, Don Angelo Giudici, concelebrerà la cerimonia funebre".

Sull'omicidio della donna indagano i carabinieri, che al momento non escludono nessuna ipotesi. Chi l'ha aggredita l'ha presa alle spalle, accoltellandola al torace e lasciandola a terra esanime. È stata proprio la donna a chiamare i soccorsi, dicendo di essere stata accoltellata ma non fornendo indicazioni su chi fosse stato ad aggredirla. Che fosse una rapina finita male sembra escluso: Verzeni era uscita di casa senza portafoglio solo per fare una passeggiata, e non aveva nulla con sé. Gli inquirenti ritengono probabile che la 33enne conoscesse il suo aggressore. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso due persone sospette che la notte tra il 29 e il 30 luglio si muovevano per le strade di Terno d'Isola. Accertamenti sono in corso, la loro identità non è però ancora nota.

Ha collaborato Chiara Daffini