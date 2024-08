video suggerito

Domani i funerali di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d’Isola: proclamato il lutto cittadino Domani 3 agosto è il giorno dei funerali di Sharon Verzeni, la ragazza di 33 anni uccisa a coltellate a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Come a Bottanuco, dove avverranno i funerali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sarà anche lutto cittadino nella giornata di domani sabato 3 agosto a Bottanuco e a Terno d'Isola, quest'ultimo il paese nella Bergamasca in cui è stata uccisa a coltellate Sharon Verzeni. Domani è il giorno dei funerali della 33enne dopo che la Procura, al termine degli accertamenti medici legali, ha dato il via libera per la sepoltura. La funzione si terrà a Bottanuco, il paese dove Sharon era nata e cresciuta con la sua famiglia prima di trasferirsi a vivere con il compagno Sergio Ruocco a Terno d'Isola.

Sharon Verzeni era uscita di casa poco dopo la mezzanotte la notte tra il 29 e il 30 luglio: in strada è stata uccisa a coltellate. Quattro sarebbero state fatali. La 33enne ha chiamato il 112 e ha chiesto aiuto. Poi ha gridato allertando anche i vicini e due ragazzi che passavano di lì in macchina e che sono stati i primi a soccorrerla. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto Sharon era già in arresto cardiaco: è morta una volta arrivata in ospedale. I carabinieri da allora stanno indagando per cercare di ricostruire l'accaduto e di risalire all'identità del killer. Purtroppo però resta ancora un mistero il nome dell'assassino. Da quanto emerso finora, Sharon non ha ferite da difesa alle braccia e alle mani. Il suo aggressore l'ha colpita alle spalle ed è fuggito nel buio. La donna quindi poteva conoscere il suo aggressore.

Così il Comune di Terno d'Isola ha annunciato il lutto cittadino: "L’Amministrazione comunale di Terno d’Isola proclama il lutto cittadino per l’intera giornata di domani, sabato 3 agosto, in occasione delle esequie funebri della nostra concittadina Sharon Verzeni. Il rito si svolgerà alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale “San Vittore Martire” di Bottanuco. La proclamazione intende interpretare il sentimento di smarrimento dell’intera comunità di Terno d’Isola, profondamente scossa dalla drammatica scomparsa di Sharon, e l’unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari. Per l’intera giornata di domani, il Palazzo comunale e tutti gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta. Si invitano i titolari di attività commerciali e i pubblici esercenti ad evitare qualsiasi iniziativa o comportamento che contrasti con lo spirito del lutto cittadino. È pertanto sospesa ogni attività ludica o ricreativa incompatibile con il carattere luttuoso della giornata.L’Amministrazione invita tutti i cittadini, in segno di riconoscenza, a partecipare alla manifestazione di cordoglio.Il parroco di Terno d’Isola, Don Angelo Giudici, concelebrerà la cerimonia funebre".