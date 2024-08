video suggerito

Omicidio Sharon Verzeni, il rebus sulla fuga del killer: al vaglio le immagini riprese da 50 telecamere Ci sono ancora molte domande senza risposta sul femminicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d’Isola (Bergamo). Gli inquirenti stanno analizzando le immagini riprese da 50 telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Sono ancora troppi i nodi da sciogliere sul femminicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni che è stata accoltellata sulla strada di via Castegnate a Terno d'Isola (Bergamo). Gli inquirenti non hanno ancora trovato l'arma del delitto e soprattutto non hanno individuato il killer. Al vaglio ci sono i frame registrati da ben cinquanta telecamere installate sia dall'amministrazione comunale che dai proprietari di alcune abitazioni presenti sulla via.

Saranno analizzate le registrazioni effettuate un'ora prima o un'ora dopo il delitto. Gli esperti di crimini violenti del Ros sono stati chiamati dalla Procura anche per mettere a disposizione le attrezzature informatiche che possono migliorare la qualità delle immagini in notturna.

Eppure, almeno per ora, nessuna di loro avrebbe ripreso il momento dell'aggressione o la fuga dell'assassino. I filmati registrati dalla telecamera pubblica all'angolo tra via Castegnate e piazza VII Martiri restituiscono solo l'immagine di Verzeni mentre cammina da sola. Nei due-tre minuti successivi, la donna ha chiamato i soccorsi affermando di essere stata accoltellata. L'aggressione è quindi avvenuta in un "punto cieco".

Le telecamere che invece sono rivolte sulla parte alta di via Castegnate, che è a senso unico fino a poco prima della piazza, hanno ripreso solo i mezzi dei soccorritori. Nessuna automobile sospetta si è infatti allontanata. Per poter scappare con una macchina è necessario spostarsi nella direzione opposta e precisamente in via Primo Maggio, che è dopo il luogo del delitto.

Questa via sbocca poi su un tratto di via Casolini dove però non ci sono telecamere, che sono invece installate in alcune vie limitrofe. È plausibile che il killer si sia allontanato a piedi. I carabinieri hanno ispezionato vicolo Castello dove ci sono ben tre dispositivi, le cui immagini sono ancora al vaglio degli inquirenti. È possibile anche che l'assassino si sia confuso tra le persone accorse sul luogo del delitto.

Per questo è fondamentale anche l'analisi dei telefoni e le testimonianze. Le uniche urla sentite sono in via Castegnate, ma solo quando la 33enne ha chiamato i soccorsi. Prima di allora nessuno ha sentito nulla. Due residenti, che vivono nel condominio dove è stato posto sotto sequestro un box, hanno sentito il rumore di una sgommata.