La telefonata di Alessandro Impagnatiello prima di confessare l’omicidio: “Ho le mie cose in testa”

A cura di Ilaria Quattrone

"Guardi, mi scusi, se la interrompo, ma non ho propria voglia di parlare. Ho già le mie cose per la testa, non ho voglia di parlare": sono queste le parole che Alessandro Impagnatiello, l'uomo di trent'anni, accusato di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, ha riferito alla giornalista della trasmissione Chi l'ha visto, in onda su Rai Tre, prima del ritrovamento del cadavere e della sua confessione.

Alessandro Impagnatiello è stato portato in carcere a San Vittore

Impagnatiello è stato portato in carcere a San Vittore in attesa del provvedimento del fermo e della convalida di custodia cautelare. È accusato di omicidio volontario aggravato, di occultamento di cadavere e di aver interruzione di gravidanza senza il consenso della donna. L'uomo, sulla base di quanto avrebbe confessato agli inquirenti, avrebbe ucciso con due coltellate la fidanzata e avrebbe provato a bruciare il corpo.

Avrebbe fatto tutto da solo senza l'aiuto di alcun complice: avrebbe poi portato il cadavere, avvolto in sacchi neri, sulla sua automobile e lo avrebbe trasportato fino al luogo del suo ritrovamento. Il corpo, infatti, era in un lembo di terra dietro a un edificio di via Monte Rosa a Senago (Milano).

Giulia Tramontano avrebbe scoperto un tradimento del compagno

I carabinieri dei Ris hanno trovato con il luminol tracce di sangue sull'automobile. Sembrerebbe che l'omicidio sia avvenuto dopo un litigio tra i due: la 29enne aveva infatti scoperto che l'uomo aveva una relazione parallela con un'altra donna. Le due donne, nel pomeriggio di sabato, si erano incontrate e si erano raccontate tutto. Tramontano era poi rientrata in casa – le telecamere l'hanno ripresa per l'ultima volta alle 19 – e probabilmente avrebbe avuto la discussione con il compagno.

Gli inquirenti pensano che sia stato lui stesso a inviare i messaggi alla mamma e a un'amica della ragazza raccontando di essere turbata.