Omicidio Gigi Bici, la cassetta da lavoro di Criscuolo trovata nella villetta di Barbara Pasetti È stata trovata la valigetta da lavoro di Gigi Bici, nella villetta di Barbara Pasetti, la donna che si trova in carcere per tentata estorsione, ma che è accusata di omicidio e occultamento di cadavere.

A cura di Ilaria Quattrone

Emergono nuovi dettagli relative alle perquisizioni avvenute in casa di Barbara Pasetti, la donna di quarant'anni che si trova in carcere a Vigevano (Pavia) con l'accusa di tentata estorsione, ma indagata anche per omicidio in concorso e occultamento di cadavere nella vicenda di Gigi Bici, il 60enne ucciso a Calignano. Dopo aver trovato una pistola, che potrebbe essere l'arma del delitto, sarebbe stata trovata anche la cassetta da lavoro di Luigi Criscuolo.

Gigi Bici potrebbe essere entrato in casa di Pasetti

L'uomo è sparito l'8 novembre scorso: dopo giorni di ricerca, il suo cadavere è stato trovato il 20 dicembre dal figlio di Pasetti fuori dalla loro abitazione. Fin dall'inizio di questa storia, la fisioterapista ha raccontato di non conoscere l'uomo. Dalle indagini è invece emerso un quadro completamente diverso: la donna avrebbe chiesto aiuto a Gigi Bici per sbarazzarsi dell'ex marito che la stessa accusava di persecuzione. Non è chiaro cosa sia successo dopo né tanto meno il movente di questo terribile omicidio.

Nei prossimi giorni gli esiti degli esami dell'auto di Criscuolo

Con il ritrovamento della valigetta, si fa avanti l'ipotesi che l'uomo possa essere entrato a casa della donna. Gli inquirenti cercano possibili complici. Intanto l'avvocato della donna, ha affermato che nei prossimi giorni incontrerà la sua assistita in carcere. Dalla cella, la donna continua a sostenere di essere stata incastrata. Nei prossimi giorni gli inquirenti faranno analizzare il computer di Pasetti e anche il suo cellulare. Lunedì invece dovrebbero essere pubblicati gli esiti degli esami fatti sull'auto del 60enne.