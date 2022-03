Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il brano “Fino all’alba” cantato da Arisa sarà l’inno ufficiale È “Fino all’alba”, brano composto dai giovani Francesco Marrone e Giulio Gianni e cantato da Arisa, l’inno ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

È stato scelto l'inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026: sarà il brano "Fino all'alba", cantato da Arisa. Dopo un lungo programma di votazioni, apertosi con la presentazione dei brani a Sanremo 2022, i cittadini che si sono collegati alla piattaforma online per esprimere la propria preferenza hanno eletto la canzone interpretata da Arisa, che ha ricevuto il 72 per cento dei voti totali. Si è fermato quindi al 28 per cento delle preferenze il brano "Un po' più in là", cantato invece da Malika Ayane.

"Fino all'alba" cantata da Arisa è la canzone che farà da inno a Milano-Cortina

Realizzata dai giovani Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale "La Cittadina" di San Pietro Martire di Seveso, paese della provincia di Monza e Brianza, la canzone si è aggiudicata il ruolo di inno per le Olimpiadi invernali e accompagnerà il processo di realizzazione delle opere fino al giorno di inizio delle competizioni e per tutta la durata della manifestazione sportiva. Il contest online è stato organizzato in collaborazione con il ministero della Cultura e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Le Bande civili e militari, le corali e i Conservatori di tutta Italia erano stati invitati ad inviare e proporre idee per brani originali che potessero partecipare alla selezione.

A Seveso è esplosa la festa

Dopo la proclamazione della canzone vincitrice a Seveso è scoppiata la festa. "Ha vinto la musica, linguaggio universale di pace e fratellanza – è il messaggio apparso sulla pagina Facebook del Corpo Musicale "La Cittadina" di S. Pietro Martire Seveso – Hanno vinto i giovani, i loro talenti, le loro passioni, i loro sogni e il loro impegno. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno composto "Un pò più in là" e naturalmente il nostro "Fino all'Alba", i due bellissimi brani finalisti del contest MiCoSong". Complimenti ai giovani del corpo musicale di S. Pietro Martire di Seveso sono arrivati anche dall'Anbima, associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome, dei gruppi corali e della musica popolare italiana.