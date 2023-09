Obbliga l’ex moglie e la compagna ad avere rapporti sessuali con lui e le filma, denunciato Un uomo residente a Monza è stato denunciato per aver obbligato prima l’ex moglie e poi la compagna ad avere rapporti sessuali con lui. Inoltre, filmava tutto e minacciava di divulgare i video. Alcuni di questi episodi sono avvenuti mentre lui era già agli arresti domiciliari per reati simili.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo residente a Monza, a volte anche mentre era costretto in casa dagli arresti domiciliari, costringeva prima la sua attuale ex moglie e poi la sua compagna a compiere atti sessuali. Nel caso in cui non avessero acconsentito alle sue richieste, le minacciava dicendo che avrebbe divulgato i filmati dei loro rapporti che registrava. Ora l'uomo è detenuto in carcere in base a un'ordinanza di custodia cautelare in seguito alla denuncia presentata dalla sua ex compagna.

I rapporti obbligati e le minacce

Secondo quanto ricostruito, l'uomo spesso tratteneva in casa la propria partner contro la sua volontà. Prima l'ex moglie poi la compagna erano costretta a compiere con lui atti sessuali che all'inizio erano consensuali, ma che poi l'uomo estorceva con l'uso della forza e di sostanze stupefacenti.

Il tutto accompagnato dalla minaccia che avrebbe divulgato i video che girava di quei rapporti se le due donne non avessero acconsentito a tutte le sue richieste.

La denuncia e la custodia cautelare in carcere

A far scattare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Monza, è stata la denuncia presentata dall'ex compagna che hanno poi dato il via alle indagini della Squadra Mobile di Monza. È emerso anche che l'uomo, residente in città, avrebbe commesso alcuni di quegli atti quando era già agli arresti domiciliari per reati simili.

Il Questore ha avanzato nei suoi confronti anche la proposta della sorveglianza speciale. Si tratta di un provvedimento che comporterebbe diverse restrizioni per l'uomo, come il divieto di avvicinamento alle persone offese e l’obbligo di restare a Monza per un massimo di tre anni e in casa nelle ore serali e notturne. A questo, verrebbero aggiunti controlli più rigorosi da parte delle forze dell’ordine.