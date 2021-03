in foto: Le code fuori dal centro vaccinale del Niguarda (Fonte: Guido Bertolaso)

Nuovo attacco di Guido Bertolaso nei confronti di Aria. Il consulente per il piano vaccinale della Lombardia ha, nella giornata di oggi giovedì 11 marzo, pubblicato un post sul suo profilo Facebook in cui critica duramente la società regionale per la gestione delle prenotazioni dei vaccini anti Covid per gli over 80: "La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro!".

Il sistema di prenotazione sarà affidato a Poste Italiane

Bertolaso non è nuovo a questo tipo di polemiche. Durante una conferenza stampa aveva parlato dell'email di un cittadino che raccontava di aver ricevuto alle 23.25 di sera un sms in cui veniva comunicato alla madre di presentarsi il giorno dopo al centro vaccinale: "A me basta una mail di questo genere per rovinarmi la giornata e sappiamo che non è una mail unica. Ci sono anziani che anziché essere mandati vicino casa sono andati a 30-40 chilometri di distanza". Dopo le critiche mosse dal consulente – e ammesse dallo stesso Governatore Attilio Fontana – la vice presidente Letizia Moratti aveva annunciato un cambio di rotta: nelle prossime settimane il sistema di prenotazioni sarà infatti gestito da Poste Italiane.

La critica delle opposizioni

Per le opposizioni comunque il post di Bertolaso non è sufficiente a giustificare i disservizi registrati nelle ultime settimane. Secondo Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S Lombardia, questo è stato solo un modo tardivo per chiedere scusa degli errori commessi: “Al centrodestra lombardo non restano ormai che le scuse per la gestione pietosa della pandemia di cui stanno dando prova. Sono vane e tardive, sono giorni che il sistema di prenotazione non funziona e dal responsabile dell’unità di crisi vaccinale della regione ci saremmo aspettati qualcosa di più di un post di rammarico su Facebook".