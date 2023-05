Nubifragi in Lombardia, sul lago di Garda le macchine galleggiano in una piscina di acqua e ghiaccio Dopo la violenta grandinata di ieri sera nell’Alto Garda circola un video, diventato virale: una macchina abbandona la piazza principale del paese di Nato Torbole (Trento) galleggiando in una piscina di acqua e ghiaccio.

"Che disastro, che disastro", si sente nel video. Lo scenario, del resto, è quasi apocalittico: dopo la maxi grandinata di ieri sera, martedì 30 maggio, per le strade dell'Alto Garda scorrono fiumi d'acqua. E un video in particolare, diventato virale, mostra una macchina galleggiare in una vera e propria piscina di acqua piovana e ghiaccio.

Succede nella piazza principale di Nago-Torbole (Trento), dove ieri si è abbattuto un violento temporale che ha allagato le vie del paese, cantine ed esercizi commerciali, e che ha ricoperto le case di una coltre di brina. Fortunatamente non risulterebbero persone ferite.

Si parla di circa una ventina di centimetri d'acqua in tutta Torbole, così come in altre parti dell’Alto Garda, con i Vigili del fuoco intervenuti per una serie di allagamenti. Ma non solo pioggia e grandine: anche le fortissime raffiche di vento hanno sferzato l’intera area.