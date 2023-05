Nonno tenta di abusare della nipote mentre dorme: la denuncia della mamma Cerca di abusare della nipote adolescente mentre riposa a letto: in carcere un uomo di 67 anni, residente a Bernareggio (Monza e Brianza). A denunciarlo ai Carabinieri la madre della ragazza, sua nuora.

L'avrebbe palpeggiata mentre riposava a letto. E la ragazza si era confidata con la madre, raccontandole di quello strano episodio.

Un uomo di 67 anni è stato arrestato lunedì pomeriggio a Bernareggio (Monza e Brianza) con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina adolescente, sua nipote. A denunciarlo la stessa madre della ragazza, ovvero la nuora del 67enne.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, le molestie erano avvenute mentre la vittima dormiva. Il nonno si sarebbe avvicinato a lei palpeggiandola e strusciandosi contro il suo corpo, tanto che la nipotina era scappata via inorridita, fuggendo dalla mamma.

In quest'occasione le avrebbe riferito della tentata violenza da parte del nonno 67enne. Qualche settimana dopo, poi, proprio la donna avrebbe riportato la testimonianza della figlia anche ai militari, accusando il suocero e dando il via agli accertamenti. L'uomo si trova ora in carcere, e nelle prossime ore sarà ascoltato dagli inquirenti.