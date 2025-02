Non vuole aspettare il suo turno in ambulatorio, interrompe la visita e minaccia il medico: denunciato

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato denunciato perché ha minacciato un medico che stava visitando in un ambulatorio dell'ospedale civile di Suzzara, comune che si trova in provincia di Mantova. L'uomo avrebbe avuto un regolare appuntamento per il figlio di nove anni: il piccolo doveva essere sottoposto a una visita ortopedica.

A un certo punto il padre, stanco di aspettare nella sala d'attesa, avrebbe prima bussato in maniera insistente alla porta dell'ambulatorio: gli sarebbe stato detto che avrebbe dovuto aspettare il suo turno perché il medico stava visitando un altro paziente. Subito dopo avrebbe deciso di aprire la porta e avrebbe fatto irruzione proprio durante la visita medica.

Avrebbe iniziato ad avere un dialogo molto acceso con l'ortopedico che, in più occasioni, si sarebbe sentito a contatto fisico con il padre del piccolo. Il medico, a causa dell'accesa discussione e delle velate minacce, avrebbe avuto un malore e avrebbe così interrotto le visite ambulatoriali programmate. Non è in pericolo di vita. Sono intervenuti poi i carabinieri della stazione di Pegognaga che, dopo aver svolto gli accertamenti, hanno identificato il presunto responsabile.

L'uomo è stato così denunciato all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere dell'accusa di interruzione di pubblico servizio.