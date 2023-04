Non trova più gli amici fuori da un locale, un uomo si offre di aiutarla e poi la violenta: arrestato Una ragazza è stata violentata da uno sconosciuto a Milano: l’uomo l’avrebbe avvicinata all’esterno di un locale. A lui, la vittima ha raccontato di aver perso il cellulare e di non trovare più gli amici. L’uomo si è offerto di aiutarla e poi l’ha stuprata.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 37 anni è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza. Il gravissimo episodio si è verificato nella notte tra venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile a Milano. Stando alla testimonianza della vittima, l'uomo si sarebbe offerto di aiutarla e poi l'avrebbe violentata. La ragazza era uscita da un locale e aveva perso il cellulare.

La ragazza avvicinata fuori da un locale

Le indagini sono partite dalla denuncia della giovane: nel pomeriggio di sabato ha infatti telefonato il numero unico delle emergenze 112. Agli operatori ha raccontato di aver subito una violenza sessuale. Uno sconosciuto l'avrebbe avvicinata all'esterno di un locale pubblico. La ragazza aveva perso il cellulare e non trovava più i suoi amici. Il 37enne si sarebbe così offerto di aiutarla.

L'ha minacciata con un coccio di bottiglia e violentata

Dopo aver guadagnato la sua fiducia, l'ha portata in un luogo appartato dove era stato creato un giaciglio di fortuna. L'ha quindi minacciata con un coccio di bottiglia e l'ha violentata. La squadra mobile di Milano ha fatto partire subito le indagini. Attraverso le analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, alcuni testimoni e i rilievi della polizia scientifica, è stato possibile risalire all'identità del responsabile.

L'uomo è stato trovato proprio vicino al luogo in cui si è consumata la violenza: è stato sottoposto al fermo e poi è stato arrestato. Il 37enne si trova adesso in carcere a San Vittore, in attesa di convalida dell'arresto da parte di un giudice. Dovrà rispondere di violenza sessuale.