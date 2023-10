Non serve la birra a ragazzi minorenni: barista viene preso a calci e pugni Un gruppo di ragazzi hanno aggredito il gestore di un locale che si è rifiutato di servire birre e alcolici ad alcuni di loro che sono minorenni.

A cura di Giorgia Venturini

Un barista è stato preso a pugni da un gruppo di ragazzi tra cui due minorenni, clienti del bar. I giovani hanno aggredito il gestore del locale che si è rifiutato di servire loro birre e alcolici proprio perché due di loro non avevano ancora compiuto 18 anni. Solo dopo averlo preso a pugni hanno rubato le birre e sono andati via. I fatti sono accaduti in un locale di piazza Repubblica a Brescia lo scorso sabato notte.

A chiamare i soccorsi è stato il barista: in poco tempo sono arrivati gli agenti delle volanti della polizia e si sono messi alla ricerca dei ragazzi. Tutti sono stati identificati e denunciati per rapina. In Questura hanno fatto tutti gli accertamenti del caso, uno dei maggiorenni era stato già destinatario di un Daspo dopo degli scontri dello scorso giugno in occasione di Brescia Cosenza. Inoltre due di loro sono stati trovati in possesso di droga, ovvero hashish e cocaina. Così come un bilancino di precisione e denaro in contanti. Per loro è scattata una denuncia a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.