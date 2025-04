video suggerito

Non risponde al telefono per giorni, trovato il cadavere di una donna a Monza: si indaga sulla morte Ieri, venerdì 25 aprile, è stato trovato il corpo senza vita di una donna all'interno di un appartamento a Monza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il medico legale. Si indaga sulle cause del decesso.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della giornata di ieri, venerdì 25 aprile, è stato trovato il corpo senza vita di una donna all'interno di un appartamento di proprietà comunale nella città di Monza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il medico legale. Si indaga sulle cause del decesso.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, a lanciare l'allarme sarebbe stata una conoscente della vittima che da giorni non riusciva a mettersi in contatto e ad avere notizie della donna. Dopo averla provata a chiamare più volte telefonicamente e non aver ricevuto alcuna risposta da parte della donna la conoscente avrebbe quindi deciso di allertare le forze dell'ordine.

Una volta giunti sul posto, intorno all'ora di mezzogiorno, i vigili del fuoco, insieme alla polizia locale e il medico legale, avrebbero forzato l’ingresso dell’appartamento che risultava essere chiuso dall'interno. Lì avrebbero rinvenuto il corpo senza vita della donna di 57 anni. Stando a quanto riferito, non sembrerebbero, però, esserci segni di violenza sul cadavere. Per questo motivo, gli inquirenti ipotizzano che possa trattarsi di una morte avvenuta per cause naturali.

Il pubblico ministero di turno ha comunque deciso di disporre l’autopsia sul corpo della donna e di eseguire ulteriori accertamenti con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi far luce sull'accaduto e sulle cause del decesso.