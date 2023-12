Non risponde al telefono al figlio che chiama i soccorsi: trovato morto in casa la vigilia di Natale Un uomo è stato trovato morto a casa sua la vigilia di Natale: a lanciare l’allarme è stato il figlio che non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo è stato trovato morto in casa sua la vigilia di Natale. A preoccuparsi è stato il figlio che non riusciva a mettersi in contatto con il padre: l'uomo infatti non rispondeva più al telefono. Così il figlio ha allertato i soccorsi: l'anziano è stato trovato morto nel suo appartamento di via Mazzini a Bollate nel pomeriggio di oggi 24 dicembre.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco: quando sono entrati in casa hanno trovato l'uomo morto. Nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Dai primi accertamenti è emerso che il decesso è avvenuto per cause naturali. Verranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso.