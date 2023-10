Non può assistere al concerto di Taylor Swift perché disabile, 35enne proietta il suo appello a Times Square Silvia Stoyanova aveva raccontato che non potrà assistere al concerto di Taylor Swift a San Siro perché i posti per le persone con disabilità erano terminati. La 35enne ha prima raccolto firme e fondi online, e poi ha proiettato il suo appello a Times Square, al centro di New York.

A cura di Enrico Spaccini

Silvia Stoyanova e il suo messaggio sul maxischermo di Times Square

L'appello di Silvia Stoyanova è arrivato anche a New York. La fan di Taylor Swift aveva promesso che il suo messaggio avrebbe raggiunto anche a Times Square e dopo un paio di mesi ce l'ha fatta. La 35enne, portatrice di disabilità, lo scorso agosto aveva raccontato la sua storia spiegando che nonostante abbia comprato un biglietto per il concerto della cantante statunitense previsto per il 14 luglio 2024 a San Siro, non potrà assistere perché i posti riservati alle sedie a rotelle sono terminati da tempo. Così, dopo aver contattato gli organizzatori dell'evento, Stoyanova ha deciso di far conoscere la sua storia anche oltreoceano nella speranza che Taylor Swift lo veda.

La ricerca di un posto al concerto di Taylor Swift

"Why not me?" ("Perché non io?") è apparso su uno dei maxischermi di Times Square per 24 ore. Da diverse settimane Stoyanova si batte per poter assistere al concerto di Taylor Swift. Come aveva raccontato in un video pubblicato sui suoi canali social, però, i posti riservati alle persone con disabilità erano andati esauriti nel giro di poche ore. Per questo motivo, la 35enne aveva deciso di acquistare un biglietto Vip pensando che fosse in un'area accessibile anche per persone costrette sulla sedia a rotelle come lei.

Gli organizzatori dell'evento, però, le hanno già detto che per rispetto delle norme in materia di sicurezza questo non sarà possibile. Inoltre, hanno affermato anche che non potranno aumentare i posti dedicati alle persone con disabilità.

Il messaggio a Times Square

Al momento sono 38mila le persone che hanno deciso di sostenere la causa di Stoyanova firmando la sua petizione online. Quello che chiede la 35enne è l'aggiunta di una pedana, in modo tale da permettere a più persone con disabilità, lei compresa, di poter assistere all'evento. Tutto questo, però, non si è rivelato ancora sufficiente. Così, dopo aver raccolto alcuni fondi in occasione del suo compleanno, ha speso qualche centinaio di euro e ha condiviso il suo appello a New York.

Non potendo nominare direttamente la cantante, come stabilito dal regolamento per i maxischermi, ha inserito alcuni riferimenti che per i veri swiftie sono inconfondibili. "L'immagine richiama l'abito che Taylor indossa durante il suo concerto mentre canta Long Live dedicata ai suoi fan", ha spiegato Stoyanova a La Repubblica, "il testo dice che combatterò i draghi per noi, che rappresentano le nostre paure, col messaggio che staremo uniti per sconfiggere le difficoltà". Poi ha inserito la data di nascita della cantante, nonché titolo del nuovo album, 1989 e quella del concerto, 14 luglio 2024. Alla fine, la 35enne ha scritto al manager di Taylor allegando tutto ciò che ha fatto finora per poter essere presente al suo concerto milanese sperando in un aiuto concreto.