“Non è normale che i vostri figli stiano in giro fino a tardi”, il sindaco scrive ai concittadini Il sindaco di Bellusco, paese di 7.400 anime, si è rivolto ai suoi concittadini per cercare di sensibilizzarli su un tema che gli sta a cuore: la “baby movida”.

Immagine di repertorio

Il sindaco di Bellusco, paese della provincia di Monza e Brianza, si è rivolto ai suoi concittadini per cercare di sensibilizzarli su un tema che gli sta a cuore: la "baby movida" che porta i giovanissimi a fare tardi la notte in giro per le strade. In una lettera rivolta ai genitori dei ragazzi, pubblicata anche su Facebook, Mauro Colombo ha scritto di non avere figli ma di porsi ugualmente la domanda "se sia corretto che un giovanissimo sia in giro per il paese a notte fonda".

Il sindaco di Bellusco: I ragazzini non devono stare in giro fino a notte fonda

Nel suo scritto, il sindaco di Bellusco, paese di 7.400 anime, spiega che "solo insieme possiamo fare in modo che l’estate dei nostri giovani sia sicura, serena, di tutti e per tutti". Colombo ha invitato i genitori e gli educatori del comune a rivolgere maggiore attenzione verso gli under 18 specialmente perché questi sono sempre più al centro di episodi di cronaca nera. E anche a Bellusco, ultimamente, si sono registrati diversi interventi da parte delle forze dell'ordine per atti di vandalismo e schiamazzi notturni.

Mauro Colombo: Noi adulti dobbiamo vigilare sul loro comportamento

È stata questa la molla che ha indotto Colombo a rivolgersi alla comunità, alla quale ha detto che "è fondamentale che noi adulti sentiamo forte il dovere di vigilare sul loro comportamento, intervenendo con fermezza se assistiamo ad atti o episodi che violano le regole del vivere civile". Per il sindaco, inoltre, serve un aiuto in termini di attenzione e di intervento, "di confronto con i propri figli, di presenza nei luoghi più a rischio".