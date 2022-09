Noleggia una barca per le vacanze e salva la vita a un profugo disperso in mare Un imprenditore di Brugherio ha salvato la vita, insieme a due amici, ad un profugo siriano disperso in mare al largo della Grecia.

Un frame del video pubblicato da Il Giorno

Stavano navigando nelle acque al largo di un'isola della Grecia quando, dal mare, hanno avvertito la richiesta di aiuto. Un ragazzo di circa vent'anni, scoperto poi essere di origine siriana, stava affogando. Marco Luigi Dal Monte Casoni, residente a Brugherio, e i suoi amici, non ci hanno pensato due volte e si sono tuffati in acqua per portarlo in salvo.

Salvano in mare un profugo siriano

La storia, raccontata dalla Gazzetta della Martesana, è la seguente: in piena notte del 25 agosto scorso, con l'acqua calma avvolta nel buio, all'improvviso un urlo: "Help, help!". Il ragazzo siriano, un profugo, è stato avvistato e recuperato dal mare in lieve ipotermia. Marco, con il figlio di 8 anni, e i suoi amici Paolo e Tatiana, l'hanno coperto con una coperta dandogli quanto più possibile da mangiare allertando le autorità greche per far mandare i soccorsi. Nelle parole riportate dalla Gazzetta della Martesana, l'uomo ha ricordato che, mentre viaggiavano a vela con il motore spento, "abbiamo avvertito quella che sembrava una debole voce, senza capire inizialmente da dove provenisse. Non c’era la luna e il buio era totale".

La storia di Marco, imprenditore di Brugherio

I tre si sono quindi armati di torcia per cercare l'origine della richiesta di aiuto e trarre di conseguenza in salvo la persona che la stava urlando. Pochi minuti dopo, hanno identificato il 20enne riuscendolo a portare a bordo: "Se le nostre strade non si fossero incrociate, temo che sarebbe morto", ha detto ancora Marco. Il ragazzo salvato, una volta rifocillatosi, ha raccontato di essere in arrivo dalla Siria insieme ad altri compagni dei quali, purtroppo, non c'era traccia.