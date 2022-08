Noleggia un pedalò e scompare nel nulla, il cadavere trovato due mesi dopo nel Lago di Garda Recuperato il cadavere dell’uomo scomparso due mesi sul Lago di Garda.

Aveva noleggiato un pedalò sul Lago di Garda prima di scomparire nel nulla. Un 33enne pakistano è stato dato per disperso dallo scorso 25 giugno fino a oggi quando, purtroppo, il suo cadavere è stato recuperato dalle acque dello specchio lacustre. Immediate erano scattate le ricerche dei soccorritori che poche ore dopo l'allarme avevano recuperato l'imbarcazione tra Desenzano e Sirmione. Del 33enne, però, non vi era traccia.

Trovato il cadavere dell'uomo scomparso due mesi fa sul Garda

Le ricerche delle squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco erano continuate fino a notte fonda e nei giorni successivi ma non avevano portato a risultati. Col passare delle ore e dei giorni, le speranze degli inquirenti di trovare l'uomo ancora vivo si affievolivano sempre più. Al vaglio degli investigatori, diverse ipotesi: dal malore dopo un tuffo fino a quella del gesto estremo.

La salma trasportata all'obitorio dell'ospedale di Brescia

Due mesi dopo la sua scomparsa, il corpo del 33enne è stato ripescato dalle acque del Lago di Garda dalla guardia costiera che ha proseguito l'attività di ricerca lungo tutto questo periodo insieme ai vigili del fuoco, la guardia di finanza e gli agenti di polizia. Secondo quanto riportato, il cadavere dell'uomo si trovava a quasi quaranta metri di profondità e mezzo chilometro di distanza dalla costa. La salma dell'uomo è stata recuperata e trasportata all'obitorio dell'ospedale di Brescia dove è stata identificata dai famigliari.