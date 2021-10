No green pass, minacce al sindaco Sala: perquisiti due 50enni a Vercelli e a Cagliari Due cinquantenni, uno di Vercelli e uno della provincia di Cagliari, sono stati perquisiti dalla Digos in seguito alle minacce, rivolte in una chat Telegram di No green pass, contro il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Oggi il comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Renato Saccone ha deciso di aumentare la vigilanza attiva.

A cura di Simona Buscaglia

Ci sono due indagati per le minacce ricevute su una chat di Telegram dei "No green pass" contro il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Si tratta di due incensurati, un operaio 50enne di Crescentino, in provincia di Vercelli, e un 51enne di Teulada, in provincia di Cagliari, un sottufficiale della Marina ora non in servizio perché no vax. Entrambi sono stati perquisiti oggi dagli agenti della Digos e della polizia di prevenzione su mandato del capo del pool antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili e, stando a quanto riportato da Ansa, avrebbero ammesso di essere gli autori dei messaggi sulla chat, dove, si legge nei due decreti di perquisizione, ci sono "espressioni gravi, minacciose e intimidatorie" e per "almeno due per i quali è configurabile la minaccia grave" aggravata "per essere stata commessa contro un pubblico ufficiale". Le perquisizioni servivano anche a stabilire se i due avessero o meno dei contatti stretti con gruppi no vax, anche per organizzare le manifestazioni non autorizzate.

Aumentata la vigilanza attiva per il sindaco Sala

Oggi il comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Renato Saccone ha deciso di aumentare la vigilanza attiva, cioè la il livello di protezione previsto, al primo cittadino. Ora la vigilanza sarà ancora più forte, con pattuglie che passeranno davanti alla sua abitazione e attenzione particolare agli eventi a cui dovrà partecipare. Intanto la condanna alla minacce è bipartisan e il sindaco di Milano Sala ha ricevuto messaggi di vicinanza da tutte le forze politiche, dal senatore di Leu, Francesco Laforgia, al coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti.