New Martina apre a Milano, la folla blocca il centro commerciale 

La star di Tik Tok New Martina ha aperto il suo nuovo negozio al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, in provincia di Milano. Carmen Fiorito, il suo vero nome, è ormai una giovane imprenditrice famosa su tutti i social per il suo commercio di cover “martinizzate”

Il nuovo store New Martina al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, comune in provincia di Milano, ha aperto con un successo clamoroso. L'inaugurazione ha attirato una folla che ricorda quella di un concerto. Carmen Fiorito, il suo vero nome, è ormai diventata una giovane imprenditrice con 10 milioni di follower su Tik Tok. Dopo Napoli, Bologna, Palermo e Caserta, l'influencer 27enne ha conquistato anche Milano.

New Martina apre a Milano, dove si trova il negozio

Il nuovo negozio di New Martina ha aperto all'interno del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, in via Eugenio Curiel 25. Ad accoglierla, una folla di persone che hanno bloccato il centro commerciale milanese.

Chi è New Martina, dal negozio di famiglia a Tiktoker di successo

Carmen Fiorito è nata e cresciuta a Napoli. Sin da bambina ha coltivato la passione per il mondo delle nuove tecnologie, in particolare dei cellulari grazie alla famiglia, commercianti di elettronica da generazioni. Dopo aver lasciato gli studi, prima del Covid, ha iniziato a lavorare nel negozio di suo padre a Napoli e ha iniziato a pubblicizzare i prodotti sui social, fino a inventarsi un format personale: "martinizzare" i cellulari. A partire da settembre 2022 ha iniziato a lavorare duramente nel negozio e al progetto Tik Tok, portando alla viralità numerosi video.

Dopo alcuni problemi sui social, come il blocco dell'account e la perdita di follower, Carmen non ha mai smesso di crederci. La svolta è arrivata con un video molto semplice quanto innovativo, in cui applicava una pellicola su uno smartphone. Il contenuto ha raggiunto mezzo miliardo di visualizzazioni. Da lì, il suo profilo cresceva di un milione di follower ogni settimana e il traffico medio era di 300 milioni di visualizzazioni per video.

Dopo poco tempo ha iniziato a esserci la fila fuori dal suo negozio a Napoli, con la folla che bloccava la strada e persone che le chiedevano le foto in giro. I suoi prodotti hanno funzionato e funzionano, tanto da ricevere migliaia di ordini al giorno.

A dicembre 2023 ha aperto il primo store a Bologna, poi a Palermo e Caserta. Ora è toccato a Milano, ma il prossimo step, dice l'influencer, sarà portare il brand fuori dal confini nazionali.