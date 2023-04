“Nel nuovo stadio farei pagare 5mila euro i biglietti per la semifinale Milan-Inter”: polemiche su Scaroni Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha affermato che con il nuovo stadio avrebbe alzato il prezzo dei biglietti per la semifinale di Champions contro l’Inter: “Potrei vendere quelli dedicati alle aziende a 5mila euro”.

A cura di Enrico Spaccini

Paolo Scaroni, presidente del Milan (LaPresse)

Ancora non si sa se il nuovo stadio del Milan sarà a La Maura, a San Donato, a Sesto San Giovanni, ancora a San Siro o chissà dove. Nonostante questo, il presidente rossonero Paolo Scaroni è sicuro che se lo avesse già avuto a disposizione, avrebbe fatto pagare i biglietti per la semifinale di Champions League contro i rivali dell'Inter anche a 5mila euro l'uno "perché sarà la partita dell'anno".

Il numero uno dei rossoneri lo ha dichiarato durante il workshop ‘Soldi vs idee' organizzato dall'università Bocconi dedicato al tema calcio e sostenibilità: "In Inghilterra lo fanno già da 20 anni, noi non abbiamo le strutture che ce lo consentono".

Gli incassi record

Solo un paio di mesi fa, quando ospitò i londinesi del Tottenham per la partita degli ottavi di finale di Champions League, il Milan fece registrare l'incasso record a livello italiano: 9.133.842 euro provenienti dalla vendita dei biglietti.

In pratica, un milione in più rispetto a quanto ricavato dall'Inter nella partita di ritorno dei quarti di finale contro il Benfica, che comunque con i suoi 8,2 milioni di euro si è piazzato tra gli incassi più alti di sempre. Cifre che, per quanto alte, nel prossimo doppio incontro stracittadino di semifinale, potrebbero essere battute.

Il progetto di Scaroni

Tuttavia, tutto questo non sembra bastare al presidente rossonero che punta sempre più in alto guardando al calcio d'oltremanica. "In Inghilterra i club piccoli sono trattati meglio perché lì la torta è più grande", afferma Scaroni, "la Premier League incassa 7 miliardi, la Serie A 2,8. Il Newcastle, ad esempio, incassa più di Milan e Inter".

Oltre ai diritti televisivi, che comunque contribuiscono per una grande parte agli incassi stagionali del club di tutto il mondo, la crescita di una passa anche dallo stadio di proprietà. Quello che il Milan, prima insieme all'Inter poi anche da solo, sta cercando di mettere in piedi nel più breve tempo possibile, anche se "questa storia dello stadio del Milan è diventata una saga decennale".

Il costo dei biglietti

Tra vincoli storici e ambientali, progetti più o meno vaghi e ostacoli burocratici, nulla è ancora certo in tema stadi a Milano. Scaroni, però sembra avere le idee chiare riguardo il tema biglietti: "Vivremo tra poco la semifinale di Champions: potrei vendere quelli dedicati alle aziende a 5mila euro", dice ipotizzando di averne già uno tutto suo.

Il presidente del Milan ha cercato comunque di rassicurare lo spettatore medio che, di certo, non può permettersi di spendere cifre del genere per vedere una partita di calcio: "Non vogliamo aumentare i prezzi popolari, ma avere la possibilità di ospitare aziende che fanno grandi investimenti".