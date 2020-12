Quello di oggi venerdì 25 dicembre sarà anche per la Lombardia un Natale in zona rossa. Il decreto Natale emanato dal Governo ha introdotto alcune misure maggiormente restrittive per ridurre le possibilità di contagio da Coronavirus e il rischio di una terza ondata. Stando a quanto stabilito dal decreto, la zona rossa, entrata in vigore nella giornata di ieri 24 dicembre, varrà fino al 27 dicembre. Dal 28 al 30 dicembre si passerà in zona arancione per poi tornare alla rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio 2021. Infine dopo la "giornata arancione" del 4 gennaio, il 5 e il 6 gennaio si tornerà nuovamente in zona rossa.

Come cambiano gli spostamenti a Natale

A cambiare sono state soprattutto le regole relative agli spostamenti. In zona rossa ci si può muovere solo per comprovati motivi di necessità, lavoro o salute dimostrati attraverso un'autocertificazione. Per molti, il giorno di Natale è un modo per poter ritrovarsi e festeggiare la ricorrenza con i propri cari. Il decreto, considerate quindi le festività natalizie, ha previsto la possibilità di poterlo fare, ma con determinati limiti. Oggi ci si potrà muovere una volta sola per andare a trovare amici e parenti che risiedono però nella stessa Regione. Gli spostamenti saranno consentiti sempre tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. Queste potranno portare con sé i figli minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Già da ieri e fino al 27 dicembre sarà possibile ricongiungersi con partner e coniugi separati per motivi di lavoro o altro in un luogo che deve coincidere con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione. Inoltre sarà possibile per un nucleo famigliare convivente raggiungere seconde case, ma sempre nel rispetto del coprifuoco nazionale e sempre se queste si trovano in Lombardia.

Cosa cambia per bar e ristoranti

Da ieri bar e ristoranti sono chiusi e resteranno così anche nella giornata di oggi e fino al 27 dicembre. I locali potranno continuare a lavorare da asporto, sempre nel rispetto del coprifuoco nazionale, o con servizio a domicilio. Anche i negozi continueranno a rimanere chiusi. Resteranno aperti quelli che vendono beni essenziali, come: supermercati, negozi di generi alimentari, tabaccai, farmacie e parafarmacie, edicole e parrucchieri. Chi dovesse violare le regole previste nel decreto sarà sanzionato come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge del 18 dicembre. La sanzione andrà da quattrocento a mille euro e aumenterà fino a un terzo se sarà utilizzato un veicolo.