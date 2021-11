Natale a Milano: oggi si accendono le luci in via della Spiga, nel cuore del Quadrilatero della moda Da questa sera alle 19.30 si accendono le luci di Natale nel quadrilatero della Moda a Milano: via della Spiga darà il via alle illuminazioni per il periodo natalizio che dureranno fino a gennaio.

Questa sera alle ore 19.30 si accende lo spettacolo di decorazioni e illuminazioni natalizie in Via Della Spiga e in Via Delle Forze Armate, in collaborazione con il Comune di Milano e con il supporto di Ralph Lauren, che celebra l'apertura del negozio di Via della Spiga. Lo ha annunciato l'Associazione degli Amici di Via della Spiga. Il Palazzo in cui sorgerà il nuovo negozio ha valore storico per Milano, un tempo patrimonio del Pio Albergo Trivulzio, oggi riqualificato dal celebre marchio. Le decorazioni e luci si potranno ammirare fino al 10 gennaio 2022.

Per l'inaugurazione previsti anche spettacoli di musica

Oggi in Via Della Spiga, magie di archi di luce e verde, musica, coro Gospel, Abeti e Camelie lungo tutto il percorso pedonale, pini di Natale ornati a festa agli ingressi, e una spiga dorata sospesa tra gli archi agli incroci "come segno di rinascita e prosperità" fanno sapere dall'associazione.

Confermati altri eventi per Natale 2021 a Milano

Di tutt'altro tipo, ma sempre a tema natalizio, un'altra manifestazione nel cuore di tutti i milanesi, animerà la magia di questo periodo dell'anno a Milano: torna la fiera degli "Oh Bej! Oh Bej!" nel capoluogo lombardo, dopo che l'evento era stato annullato l'anno scorso a causa del Covid-19. I tradizionali mercatini saranno di nuovo in città e come ogni anno, prima della pandemia, la loro presenza segnerà l'inizio delle festività natalizie. L'amministrazione comunale ha quindi deciso di dare spazio a tutti mercatini (non solo agli Oh Bej! Oh Bej!) e alle bancarelle, ma non vi sarà alcun concerto di capodanno in piazza. La fiera di Sant'Ambrogio inizierà il cinque dicembre e durerà fino all'8 dicembre. La manifestazione si svolgerà tra piazza Castello, viale Gadio e piazza del Cannone. In totale dovrebbero essere circa trecento le bancarelle presenti.