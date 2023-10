Nascondeva l’hashish nel pannolino del figlio di 10 mesi e lo portava in giro con il passeggino Un papà di 19 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: aveva nascosto mezzo etto di hashish nel pannolino del figlio di 10 mesi. Quando è stato arrestato, stava camminando con il bambino nel passeggino in via Lorenteggio, a Milano. Il piccolo ora si trova con la nonna materna.

A cura di Sara Tirrito

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Milano perché trovato con 50 grammi di hashish. Li aveva nascosti nel pannolino del figlio di 10 mesi, che era con lui al momento dell'arresto, a bordo di un passeggino. L'accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto dopo che ha gettato un pannolino con l'hashish

L'uomo è stato fermato intorno alle 15 di domenica 8 ottobre in via Lorenteggio. Stava camminando con il figlio nel passeggino quando, dopo aver visto le volanti della polizia, ha cominciato ad accelerare il passo. Poco più avanti, ha gettato nella spazzatura un pannolino.

Gli agenti hanno osservato la scena e si sono insospettiti. Hanno recuperato l'oggetto e hanno trovato dentro al pannolino mezzo etto di hashish. L'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il figlio dell'uomo ora è con la nonna

Il padre, che ha precedenti penali ed è di origine tunisina, era divorziato e vedeva il figlio soltanto una volta alla settimana, la domenica. Dopo l'arresto, la polizia ha cercato di contattare la madre del bambino, una giovane 19enne di origini marocchine.

La donna avrebbe dovuto avere in affidamento il piccolo. Non essendo in possesso dei documenti, è stata portata in questura per essere identificata. Il bimbo è stato affidato temporaneamente alla nonna materna.