Nasce la banca che regala parrucche alle donne che lottano contro il cancro È nata la banca che regala parrucche alle donne che stanno affrontando cure oncologiche. Le parrucche verranno consegnate in comodato d’uso gratuito alle donne che ne faranno richiesta.

Simonetta Marchetti e Roberta Paparatto

È nata la banca che regala parrucche alle donne che stanno affrontando cure oncologiche. L'iniziativa è stata lanciata dalla presidentessa dell'associazione T-Clar Esteticamente Benessere Simonetta Marchetti e dalla presidentessa dell’Associazione By hand – Giancarlo Paparatto Roberta Paparatto. Come spiegato, la banca acquisirà un set di parrucche da consegnare in comodato d'uso gratuito alle donne malate di tumore che stanno curandosi con terapie come la chemio o la radio.

Nasce la banca della parrucca per le donne malate oncologiche

Come spiegato dalla Paparatto, "n collaborazione con alcune farmacie del territorio consegneremo alla donna che ne dovesse avere necessità la parrucca, fino alla fine delle cure. Verrà poi restituita e, dopo essere stata sanificata, sarà nuovamente a disposizione". La banca, oltre a distribuire le parrucche, daranno anche consigli estetici a tutte le donne che li richiederanno perché, come ha detto la Marchetti, "le problematiche dovute alle terapie, sono molteplici. Oltre quelle sanitarie e psicologiche, queste cure colpiscono anche la femminilità della donna. Chi si sentirà a disagio potrà contare sul nostro aiuto. Pensiamo che ogni donna che si sottopone alla chemio è una donna libera. Ogni donna che si copre il capo con una parrucca, un foulard, un cappello è una donna libera. Ogni donna che combatte per la propria salute è una donna libera. Intendiamo fornire alle donne la libertà di scegliere". Chiunque potrà aiutare la banca con un bonifico bancario a T-Clar Esteticamente Benessere all'iban IT26C0503420211000000100680 con causale "Banca della parrucca". Altrimenti, si può donare tramite carta di credito e Paypal.