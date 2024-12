video suggerito

Nadia Moretti muore a 34 anni durante un intervento in ospedale a Zurigo: aveva un rarissimo tumore al timo È morta a 34 anni Nadia Moretti, parrucchiera di Sale Marasino (Brescia). A ottobre le era stato diagnosticato un rarissimo tumore al timo, una ghiandola del torace, ed era andata a Zurigo per asportarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

403 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nadia Moretti (foto da Facebook)

Nadia Moretti è deceduta lo scorso martedì 26 novembre a Zurigo, in Svizzera, durante un'operazione chirurgica. La 34enne di Sale Marasino (piccolo comune in provincia di Brescia) si stava sottoponendo a un intervento che avrebbe dovuto asportarle il rarissimo tumore che l'aveva colpita al timo, una ghiandola del torace. Moretti, però, è deceduta in sala operatoria. I funerali si celebreranno nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Sale Marasino.

Come riportato dal Corriere della Sera, Moretti aveva iniziato a stare male la scorsa estate. Il 16 agosto è stata ricoverata per la prima volta alla Poliambulanza di Brescia, ma la diagnosi corretta sarebbe arrivata solo a ottobre. Nel frattempo, la 34enne, che avrebbe compiuto 35 anni il 29 novembre, aveva fondato un'associazione per raccontare la propria malattia.

Come affermato dai medici nella cartella clinica, quello che ha colpito Moretti è il terzo caso al mondo di carcinoma sarcomatoide del timo. Si tratta, dunque, di un rarissimo tumore che l'aveva colpita alla ghiandola toracica. La 34enne, che lavorava come parrucchiera a Sale Marasino, era riuscita a raccogliere abbastanza fondi da poter accedere a un intervento chirurgico di asportazione a Zurigo. L'operazione chirurgica si sarebbe dovuta concludere con sette giorni di degenza. Tuttavia, mentre era sotto i ferri dei medici, Moretti è deceduta in seguito ad alcune complicazioni.

Leggi anche Cosa sappiamo sulla donna trovata morta in casa a Como e in avanzato stato di decomposizione

Ottenuto il via libera da parte delle autorità per il rimpatrio della salma e per la sepoltura, i funerali di Moretti verranno celebrati alle 14:30 di domenica 1 dicembre nella chiesa parrocchiale di Sale Marasino.