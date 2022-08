Muore schiacciato sotto le ruote del suo camper: era in vacanza con la moglie Il 77enne Angelo Michele Biancaniello è morto schiacciato dal suo camper mentre stava facendo manovra: aveva la retromarcia inserita e non si è accorto che il mezzo si stava muovendo.

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere una semplice manovra con il suo camper come aveva fatto molte altre volte ma qualcosa è andato storto. Una portiera aperta e una retromarcia inserita sono state fatali per un uomo di 77 anni. Tutto è accaduto verso le 15.30 nella giornata di Ferragosto: il 77enne Angelo Michele Biancaniello si trovava in via Mazzini a Cesenatico con il suo camper quando era impegnato in una manovra. Tutto è accaduto in pochi secondi.

La vittima travolto dal suo camper che si è mosso in retromarcia

L'uomo è sceso dal messo dimenticando la retromarcia inserita. Il camper si è così mosso: la portiera aperta lo ha travolto e fatto cadere a terra. Il 77enne è finito sotto le ruote del mezzo. Lo schiacciamento gli ha provocato gravissime ferite: purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo e davanti agli occhi della moglie. La coppia, come era ormai loro abitudine, stano trascorrendo le vacanze insieme in camper. Poi la tragedia.

Nulla sono serviti i tentativi per salvargli la vita

Sul posto si sono anche precipitate le forze dell'ordine che ora indagano sull'accaduto. Sembrerebbe però ormai certo che si sia trattata purtroppo di una fatalità, colpa di una retromarcia inserita. Subito sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i medici e i paramedici: purtroppo però tutti i tentativi per rianimare il 77enne non sono serviti a nulla. La vittima è residente di Cologno Monzese, alle porte di Milano. Sotto shock ma illesa la moglie. Ora amici e parenti sono stati informati. Dopo gli accertamenti sul corpo del 77enne, si potrà procedere con i funerali.