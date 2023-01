Muore in un incidente la 21enne Elisa Scaletti: si è schiantata con l’auto contro un albero Elisa avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita così fuori strada, perdendo la vita nel violento impatto contro l’albero. Se l’è cavata con lievi ferite invece il passeggero 19enne che viaggiava al suo fianco.

Un impatto fatale, avvenuto dopo le due di notte su una strada dell‘Alta Valtellina. Così è morta Elisa Scaletti, 21 anni, la ragazza che ieri notte si trovava alla guida della sua Citroen lungo la provinciale 24, nei pressi del cantiere della nuova tangenziale a Villa di Tirano (Sondrio), direzione Stazzona: per cause ancora da accertare, la giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, e si sarebbe schiantata contro un albero a bordo strada. Ferito, non in maniera grave, il passeggero 19enne.

Lo schianto di notte a Villa di Tirano (Sondrio)

Ancora da accertare le cause dell'incidente in cui ha perso la vita la giovane originaria di Stazzona: indagano i carabinieri di Tirano. Dalle primissime ricostruzioni, pare che Elisa abbia perso il controllo del mezzo e sia finita così fuori strada, andando poi a sbattere con violenza contro un albero: sembra escluso, per il momento, il coinvolgimento di altri veicoli. Inutili i soccorsi, giunti immediatamente sul posto in elicottero: per lei, incastrata tra le lamiere dell'auto, non c'era più niente da fare. Se l'è cavata con ferite lievi, al contrario, il 19enne che viaggiava al suo fianco.

Il cordoglio in paese

Sconvolto e straziato dal dolore il paese di Elisa, dove la famiglia Scaletti è molto conosciuta: la madre, tra l'altro, è stata consigliera comunale a Villa di Tirano.