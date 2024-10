Muore a 57 anni mentre va in cerca di funghi: l’uomo è caduto in un dirupo

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattinata di oggi, sabato 5 ottobre, un uomo proveniente da San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, è morto mentre andava a cerca di funghi nell'entroterra di Chiavari, in provincia di Genova. Secondo quanto finora ricostruito, la vittima del grave incidente sarebbe caduto in un dirupo e lì avrebbe perso la vita.

Erano circa le nove di questa mattina quanto un uomo di 57 anni è caduto in un profondo dirupo nei boschi di Barbagelata, nell'entroterra di Chiavari. Nonostante il tempestivo intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, purtroppo per il 57enne non c'è stato nulla da fare.

Quando i soccorsi hanno individuato l'uomo che da San Giuliano, in provincia di Milano, si era recato fino a Chiavari per cercare funghi, hanno anche richiesto l'intervento del personale sanitario nella speranza di poterlo salvare. Un medico si è perfino calato dall'elisocccorso del 118 per prestargli le prime cure.

Ma purtroppo neanche questo è stato sufficiente a salvargli la vita e alla fine il medi non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Il corpo è stato poi recuperato e consegnato ai familiari per le esequie. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, il 57enne avrebbe fatto un volo di almeno tre metri. Pertanto i traumi riportati non gli hanno lasciato alcuno scampo.

Nonostante il decesso appaia dovuto a un tragico incidente, i soccorritori intervenuti hanno comunque dovuto avvisare il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Genova. Il sostituto procuratore ha dato ordina di identificare la vittima e di avvisare i familiare. Soltanto successivamente sarà comunicata la sua identità.