Morto l’operaio caduto dall’impalcatura del cantiere del San Gerardi di Monza: è un 43enne di Rho L’uomo era arrivato in ospedale in condizioni disperate, per lui non c’è stato niente da fare. Era caduto da un’impalcatura del cantiere al San Gerardo di Monza.

A cura di Natascia Grbic

È morto l'operaio caduto ieri da un'impalcatura mentre lavorava al cantiere dell'ospedale San Gerardo di Monza. Si tratta di un uomo di 43 anni residente a Rho. Già ieri era arrivato in ospedale in condizioni disperate: a 24 ore di distanza, la notizia del decesso. Secondo le prime informazioni emerse, il 43enne sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri, sbattendo la testa in modo molto violento sull'asfalto. Al momento non è chiaro se abbia perso l'equilibrio a causa di un malore o se la corda che lo reggeva non ha retto. Dai primi accertamenti sembra però che indossasse tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge. Sulla sua morte indagano gli agenti della Questura di Monza, che vogliono cercare di capire cos'è accaduto e cosa sia stato a causare la morte del 43enne. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della Salute del territorio per verificare che siano state rispettate tutte le norme in tema di sicurezza.

L'incidente al cantiere del San Gerardo poco prima delle 16

L'incidente costato la vita al 43enne è avvenuto poco prima delle 16 nel cantiere di via Pergolesi. L'uomo è caduto da un'altezza di circa tre metri e ha subito perso conoscenza dopo aver sbattuto la testa. Sul posto sono intervenute immediatamente un'automedica e un'ambulanza del 118 che lo hanno portato nel pronto soccorso dell'ospedale dove stava lavorando. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Gerardo, è arrivato nel nosocomio in condizioni molto critiche. Il 43enne non ha mai più ripreso conoscenza, e oggi è arrivata la tragica notizia del suo decesso. Saranno gli agenti della Questura di Monza a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e ad accertare se sussistano eventuali responsabilità.