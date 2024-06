video suggerito

Morto investito da un pullman per Malpensa: era già steso a terra quando il bus lo ha travolto L’uomo travolto da un pullman diretto all’aeroporto di Malpensa era già steso a terra quando è stato investito: il 38enne, che è morto, potrebbe aver avuto un malore, aver subito un’aggressione o aver tentato un gesto estremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

220 CONDIVISIONI condividi chiudi

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, venerdì 31 maggio, è stato trovato morto Alessio Cassandro. L'uomo, un 38enne, è stato travolto da un pullman diretto a Malpensa e precisamente sul cavalcavia del Ghisallo. All'arrivo degli operatori sanitari del 118, era purtroppo deceduto. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso e, sulla base di questi, sembrerebbe che fosse già sdraiato a terra al momento dell'impatto con il bus che, infatti, non avrebbe segni sulla carrozzeria.

L'incidente si è verificato alle 4 del mattino e tra via Sant'Elia e il cavalcavia del Ghisallo. Proprio poco prima di imboccare il ponte che porta verso l'autostrada, il conducente dello Shuttle Malpensa ha trovato un uomo steso a terra: ha provato a evitarlo, ma è stato tutto inutile. Sono stati subito chiamati i soccorsi: la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con due ambulanze e un'automedica.

Purtroppo per il 38enne non c'era più nulla da fare: il corpo era straziato. Il conducente del pullman è stato trovato sotto choc e trasferito in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Sacco. Per il momento non è ancora chiaro perché Cassandro, che era residente con la moglie a Senago (Milano), si trovasse in quella strada dove possono transitare solo i mezzi.

La sua automobile è stata trovata poco distante e precisamente in piazzale ai Laghi. Le ipotesi al vaglio sono diverse: il malore, l'aggressione o anche il gesto volontario.