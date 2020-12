in foto: Gianmarco Beltramini (Facebook)

Golasecca e Somma Lombardo, due paesi del Varesotto sono in lutto per la scomparsa di Gianmarco Beltramini. L'imprenditore è morto per cause che non sono state comunicate all'età di 72 anni. Gestiva l'azienda di trasporto "Autoservizi Beltramini e Gianoli", molto famosa in zona e di cui era uno dei patron. Per tanti anni i mezzi di trasporto di Beltramini – pulmini e autobus – hanno accompagnato molti passeggeri in gite, al lavoro, a scuola. Lo stesso Beltramini in passato aveva guidato i mezzi, con una professionalità che tutti gli riconoscevano.

L'azienda di trasporto era stata fondata a Golasecca nel 1926

L'azienda di trasporto Beltramini&Gianoli ha sede a Golasecca, in provincia di Varese. Venne fondata quasi un secolo fa, nel 1926, e da allora si è mantenuta sempre a conduzione famigliare, operando nel settore delle autolinee e noleggio autobus, nella provincia di Varese, Novara e nella zona del Lago Maggiore. Con gli anni si era messa al passo con i tempi rinnovando la flotta e prestando sempre attenzione ai controlli meccanici e alla pulizia dei mezzi, quei pullman con la scritta "Beltramini e Gianoli" che tuttora percorrono le strade del Varesotto trasportando centinaia di persone.

Beltramini faceva la spola tra Golasecca e Somma Lombardo, dove risiedeva. Chi lo conosceva, come sottolinea la testata locale "Varesenews che ha dato la notizia della sua morte, lo ricorda per il suo spirito scherzoso e per la sua professionalità. Su Facebook a fare le condoglianze alla famiglia dell'imprenditore sono stati anche i suoi commilitoni del periodo in cui aveva fatto il militare: un ulteriore segno di quanto Beltramini fosse una persona cordiale e amata.