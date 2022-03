“Morirai presto”: sfonda la porta di casa e aggredisce l’ex fidanzata, arrestato un 36enne Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato, picchiato e perseguitato l’ex compagna originaria della Brianza.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Botte, minacce e insulti: anni e mesi di paura e violenze. Ancora una volta la vittima è una donna. La 42enne, originaria della Brianza, è stata perseguitata dall'ex compagno. Già durante la relazione, l'uomo aveva avuto dei comportamenti violenti. Più volte erano state allertate le forze dell'ordine. L'ex compagno abusava spesso di alcol e sostanze stupefacenti. Dopo mesi di violenze, la donna ha sporto denuncia.

Le violenze durante la gravidanza

L'anno scorso, durante una lite, la donna – che era ormai vicina al parto – era stata colpita con un calcio all'addome. Considerato lo stato di gravidanza, era andata immediatamente in ospedale. Fortunatamente non c'erano state complicazioni né per lei né per la piccola. In quell'occasione, era partita una segnalazione che aveva permesso di attivare il codice rosso, la legge per la tutela delle donne che subiscono violenze. La 42enne era stata invitata dai carabinieri a sporgere denuncia, ma aveva deciso di non farlo.

Altri episodi di violenza

Dopo un periodo di apparente tranquillità, l'uomo aveva ripreso con le violenze. La donna aveva quindi deciso di lasciarlo e mandarlo via da casa. Il 36enne però non ha mai accettato la fine della loro relazione. L'uomo ha iniziato così a perseguitarla dando vita a un'escalation di violenze e facendo vivere la ex in una situazione di perenne ansia e terrore.

In un'occasione aveva forzato anche le tapparelle della finestra e in un'altra, quando la donna aveva accettato di fargli vedere la figlia, le aveva tirato i capelli e messo le mani al collo. Alcuni giorni fa, l'uomo si è presentato di nuovo sotto casa della ex: ha sfondato la porta ed è entrato in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dalla donna. Hanno trovato la 42enne in lacrime e il 36enne che la strattonava. Durante le fasi di arresto, l'uomo ha detto che sarebbe stato un parà della Folgore. I militari, dopo aver raccolto la denuncia della donna, lo hanno arrestato e portato nel carcere di Monza.