Monza, messaggi minatori e appostamenti sotto casa dell’ex compagna: arrestato

Incubo finito per una donna di Monza, seguita e stalkerizzata dall'ex compagno. L'uomo, che non ha mai accettato la fine della relazione terminata due anni fa, la cercava sotto casa, a lavoro e per strada, continuando a perseguitarla. La donna, stufa di vivere sotto scacco, si è rivolta ai carabinieri denunciando l'uomo con cui ha condiviso quattro anni di vita fino al 2019 quando lo aveva lasciato.

Dopo essersi rivolta all'Arma per denunciare le molestie e le vessazioni dell'uomo, per tutelarla è scattato immediatamente il Codice Rosso che ha dato l'input ai carabinieri di avviare una rapida operazione di indagini per ricostruire quanto accaduto. I militari, come riportato dall'Adnkronos, coordinati dalla Procura di Monza, hanno accertato quanto raccontato dalla donna, osservando i comportamenti dell'uomo. In pochi giorni i carabinieri hanno verificato come l'ex compagno della vittima continuasse a chiamarla e inviarle messaggi minatori, spesse volte anche da cellulari non suoi. Ma non solo, perché ai messaggi facevano seguito gli appostamenti sotto casa e sotto la sede di lavoro. L'ultimo, in ordine cronologico, risale al 2 gennaio scorso quando verso le 23 l'uomo è arrivato sotto l'abitazione della donna con la sua moto, parcheggiata poco distante per non destare sospetti. Poi, si è avvicinato a piedi e, arrivato sotto casa della donna, ha cominciato a citofonare. La donna, impaurita, ha chiamato i carabinieri che hanno inviato una pattuglia sul posto. Una volta arrivati, i militari hanno arrestato l'uomo con l'accusa di atti persecutori. Il pubblico ministero di Monza ha disposto il suo trasferimento in carcere e l'incubo della donna è finito.