Monza, ferisce gravemente la moglie a martellate in testa e si suicida dandosi fuoco Tragedia a Monza, dove un uomo ha ferito gravemente la moglie a martellate in testa e si è ucciso dandosi fuoco.

Tentato omicidio e suicidio a Monza, dove un uomo ha ferito gravemente sua moglie, colpendola con delle martellate in testa e, convinto di averla uccisa, si è tolto la vita. I drammatici fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre. Autore della violenza è un ottantacinquenne, Luciano Ruger, che si è ucciso dandosi fuoco in un giardino pubblico.

Vittima una settantanovenne, che dopo l'aggressione è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata in ospedale. Dalle prime informazioni che trapelano fortunatamente pare che non rischi di morire. Ancora non si conoscono i motivi dell'aggressione. La coppia era originaria di Varedo e viveva in via Celotti.

Ferisce la moglie a martellate e si dà fuoco in un giardino pubblico

Secondo quanto ricostruito finora e informazioni rispetto alle quali arriveranno aggiornamenti nelle prossime ore i coniugi al momento dell'accaduto erano in casa. Presumibilmente stavano litigando quando l'uomo avrebbe afferrato un martello, colpendo sua moglie in testa. La donna ha perso conoscenza dopo i colpi ricevuti e il consorte, forse convinto di averla uccisa, è uscito di casa e portando con sé una tanica di benzina, ha raggiunto un'area verde, dei giardinetti pubblici, si è versato addosso il liquido infiammabile e si è dato fuoco.

Morto per le ustioni gravissime

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento urgente per una persona avvolta dalle fiamme, sul luogo della segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza insieme ai vigili del fuoco a sirene spiegate. I pompieri hanno subito estinto il rogo e l'uomo in fin di vita è stato preso in carico dal personale sanitario, che lo ha trasportato con l'ambulanza in ospedale, dov‘è deceduto a causa delle ustioni gravissime. Anche la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, la prognosi è riservata.