"Da oggi 4 gennaio abbiamo una capacità operativa di circa 250 vaccini giornalieri". Lo precisano dall'Asst di Monza nel giorno della ripartenza ufficiale della somministrazione dei vaccini dopo giorni di ritardo e di polemiche legate alla distribuzione delle dosi in Lombardia. Dall'ospedale San Gerardo e da quello di Desio, le due strutture sanitarie a cui fanno riferimento all'azienda socio sanitaria territoriale, fanno sapere che "siamo stati tra i primi a partire con le somministrazioni dopo il 27 dicembre quando abbiamo fatto i primi 50 vaccini. Poi ancora il 31 dicembre altre 102 e altri 100 vaccini circa il 2 gennaio anticipando così la ripartenza di oggi 4 gennaio".

Calano i nuovi contagi al giorno in provincia

Qui a Monza il vaccino fa finalmente tirare un respiro di sollievo: circa due mesi fa l'ospedale San Gerardo stava raggiungendo la soglia massima dei letti in reparto Covid a disposizione e per questo aveva anche chiesto aiuto all'esercito per sostituire il personale sanitario contagiato. Ora i numeri sono calati e si spera in una ripartenza: da una media di 800 nuovi contagi al giorno in provincia nei mesi di ottobre e novembre, in questi giorni di festa spesso i numeri sono stati sotto i 200 casi.

In arrivo oggi in Lombardia 88.920 dosi

Anche la provincia di Monza comunque ha subito il ritardo sulla distribuzione del vaccino di questi ultimi giorni: stando a quanto riferito da Regione Lombardia il Piano vaccinale parte così definitivamente oggi 4 gennaio e prevede di coprire tutta la popolazione sanitaria entro fine febbraio. L'obiettivo è quello di raggiungere le 10mila dosi al giorno "per essere poi via via incrementata fino a 15mila", come ha precisato lo stesso assessore al Welfare Giulio Gallera. Intanto oggi sono in arrivo, secondo programma, circa 88.920 vaccini. Le successive consegne in Lombardia, anche se tutto il sistema distribuzione dipendono dal governo centrale in base all'approvvigionamento, avverranno l'11 gennaio (97.110 dosi), il 18 gennaio (97.110) e il 25 gennaio (114.660).