Un medico 61enne della provincia di Cremona, condannato in via definitiva per aver molestato sessualmente un suo giovane paziente, è stato arrestato dai carabinieri ed è finito in carcere. I gravi fatti per i quali il professionista, di cui non sono note le generalità, è stato condannato, risalgono a più di sei anni fa, precisamente al gennaio del 2015. Il medico, come riporta la testata locale "Cremona oggi", prestava all'epoca servizio presso la Guardia medica di una località della provincia di Cremona. Una notte un giovane paziente si era recato dal professionista per un'emergenza sanitaria: ed era stato allora che il dottore, approfittando del suo status e della professione, aveva abusato sessualmente del giovane. Il paziente era riuscito a gridare, attirando l'attenzione di una collaboratrice del medico, che entrando nell'ambulatorio per verificare cosa stesse accadendo si era trovata di fronte una scena difficilmente equivocabile.

La condanna definitiva a sei anni dalle molestie

È stata poi la stessa collaboratrice a denunciare quanto successo alla procura della Repubblica di Cremona, che ha fatto partire le indagini che hanno portato ai processi e alle sentenze. A oltre sei anni dai fatti contestati al medico, per il professionista è arrivata la condanna definitiva a tre anni e quattro mesi di reclusione. L'ordine di carcerazione all'indirizzo dell'uomo è stato emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ed eseguito dai carabinieri della stazione di Soresina, che sono andati a prelevare il medico 61enne e lo hanno trasferito in carcere.