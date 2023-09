Molesta almeno 10 ragazze durante le lezioni di scuola guida, arrestato istruttore Un 34enne è stato arrestato per violenza sessuale. L’uomo, istruttore di scuola guida, avrebbe molestato una 19enne durante una lezione. Le vittime, secondo gli investigatori, sarebbero almeno 10.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un istruttore di scuola guida è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo, di 34 anni, avrebbe abusato di una ragazza di 19 anni durante una lezione. Stando ai primi accertamenti eseguiti dagli investigatori, però, le vittime sarebbero almeno una decina, tutte appena maggiorenni. Il 34enne è stato arrestato su richiesta del pm Alessia Menegazzo e ora si trova ai domiciliari.

Come avvenivano le molestie durante le lezioni di scuola guida

"Sono rimasta paralizzata, non ho parlato e avevo paura di dover continuare la lezione", ha fatto scrivere a verbale la 19enne che ha denunciato il suo istruttore di guida. Secondo quanto ricostruito, il 34enne avrebbe abusato di lei durante alcune lezioni tra il 14 e il 18 novembre dell'anno scorso.

La 19enne si è rivolta ai carabinieri pochi giorni dopo. Ai militari ha raccontato che quell'uomo la portava in luoghi isolati, anche di notte, dove avvenivano le molestie approfittando delle "manovre" che doveva fare. Come lei, almeno altre dieci ragazze avrebbero subito molestie con le stesse modalità.

Il 34enne è stato inibito dall'esercizio della professione per un anno

Le altre dichiarazioni raccolte dai carabinieri di Cernusco sul Naviglio, che stanno conducendo le indagini, non sono confluite in denunce anche se, secondo il gip di Milano Luca Milani indicano il pericolo di reiterazione del reato. L'esercizio della professione, infatti, "gli ha fornito l'occasione per delinquere".

Il 34enne, quindi, è stato arrestato alcuni giorni fa e al momento si trova ai domiciliari. Il giudice ha anche ritenuto necessario di interdire l'uomo dall'esercizio della professione per un anno.