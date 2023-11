Minaccia i carabinieri con un’ascia e resiste al taser e allo spray al peperoncino: arrestato Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo che ha minacciato i carabinieri con un’ascia: né lo spray al peperoncino né il taser lo hanno fermato. Solo dopo una caduta da circa tre metri d’altezza, è stato possibile bloccarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di venerdì 10 novembre i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni e della tenenza di Paderno Dugnano (Milano) hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 35 anni che è stato accusato di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha minacciato i carabinieri con un'ascia

Venerdì è stato segnalato ai militari un furto negli uffici di una ditta, che si trova in via Toscanini. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, hanno trovato il 35enne con in mano un'ascia con la quale li ha minacciati. Per questo motivo, i carabinieri hanno deciso di utilizzare lo spray al peperoncino. Non sono riusciti però a fermarlo: l'uomo, infatti, avrebbe continuato a roteare pericolosamente l'arma.

È riuscito a liberarsi da uno dei dardi del taser e scappare

È poi scappato in un complesso condominiale vicino. I militari, nonostante questo, lo hanno trovato. L'uomo avrebbe provato a colpirli nuovamente. Hanno così utilizzato il taser, ma il 35enne è riuscito a liberarsi di uno dei dardi e scappare: avrebbe scavalcato una recinzione e avrebbe provato a lanciarsi nella zona seminterrata del condominio cadendo per circa tre metri. È stato alla fine fermato dopo una breve colluttazione.

L'arrestato è stato portato all'ospedale Niguarda dove gli è stata riscontrata una frattura alla gamba, guaribile in trenta giorni, che si sarebbe rotta quando è precipitato. Dopo essere stato dimesso dalla struttura ospedaliera, è stato portato nelle camere di sicurezza della tenenza di Cologno Monzese dove è rimasto in attesa del rito direttissimo. L'ascia invece è stata sequestrata.