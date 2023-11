Studente spruzza lo spray al peperoncino a scuola: diversi compagni intossicati In una scuola di Sesto San Giovanni (Milano) uno studente ha spruzzato uno spray al peperoncino: alcuni suoi compagni sono rimasti intossicati.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 13 novembre, uno studente ha spruzzato una bomboletta al peperoncino nella sua scuola di Sesto San Giovanni, comune che si trova alle porte di Milano. Alcuni compagni sono stati lievemente intossicati. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.

Sulla base delle informazioni che hanno ottenuto fino a questo momento, il giovane avrebbe spruzzato lo spray intorno alle 10.30 nell'istituto professionale Achille Grandi che si trova in viale Italia al civico 548. Alcuni studenti sono rimasti intossicati. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Alcuni giovani, tra i quattordici e i diciassette anni, hanno riportato una lieve intossicazione. Avrebbero avuto prurito e bruciore agli occhi, ma per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale. Mentre gli operatori sanitari prestavano soccorso alle persone ferite, la polizia ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto e soprattutto individuare il responsabile. Quest'ultimo infatti potrebbe rischiare una denuncia o una sanzione.