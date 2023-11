Alunno spruzza spray al peperoncino in classe: 12 intossicati alla scuola media Anemoni di Milano Dieci alunni e due insegnanti sono stati soccorsi questa mattina, 15 novembre, dal 118 alla scuola Anemoni di Milano. Hanno riportato tutti lievi intossicazioni a causa dello spray al peperoncino spruzzato da uno studente in classe.

Uno studente, poco prima di mezzogiorno di oggi mercoledì 15 novembre, avrebbe spruzzato in aria uno spray al peperoncino all'interno della scuola media di via degli Anemoni in zona Inganni a Milano. L'Agenzia regionale emergenza urgenza è dovuta intervenire nell'istituto per soccorrere in tutto 12 persone, di cui 10 studenti, anche se per nessuna di loro è stato necessario il trasporto in ospedale.

Le indagini dei carabinieri e gli accertamenti dei vigili del fuoco

I carabinieri arrivati sul posto ora dovranno fare chiarezza su quanto accaduto nella scuola. Pare che sia stato un alunno a usare lo spray al peperoncino all'interno della propria classe. Per fortuna, però, il gesto non ha riportato particolari conseguenze.

Nel frattempo, i vigili del fuoco del nucleo specializzato in sostanze chimiche, biologiche e radiologiche (Nbcr) hanno eseguito i dovuti controlli nella scuola, senza rivelare la presenza di sostante pericolose alla salute pubblica.

Come stanno le 12 persone rimaste intossicate

Le 12 persone che sono state assistite dal personale sanitario del 118, infatti, hanno riportato solo qualche bruciore agli occhi e alla gola destinato a scomparire senza troppa difficoltà. In particolare, si tratta di 10 studenti, di cui quattro femmine di 12 anni e una di 13 anni e di due maschi di 12 e 13 anni e uno di 14, e di due insegnanti: un uomo di 46 anni e una donna di 40 anni.

Sono stati valutati tutti a scuola e nessuno è stato trasportato al pronto soccorso. Le loro condizioni, infatti, sono state ritenute buone nonostante i lievi segni di intossicazione provocati dalla sostanza spruzzata in aria.