Mille euro a ogni dipendente per contrastare il caro bollette: il regalo dell’azienda di Uboldo Mille euro a ogni dipendente per poter fronteggiare il caro-bollette: è quanto stabilito dalla Lu-ve, multinazionale con sede a Ubaldo in Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Pagina Facebook Luve Uboldo

"Lu-ve group ha pertanto deciso di stanziare tre milioni di euro in favore dei propri collaboratori, da corrispondere entro la fine dell’anno": è quanto scritto nella lettera che la Lu-ve, azienda multinazionale che si trova a Uboldo, comune che si trova tra la provincia di Varese e Milano, ha inviato ai suoi dipendenti nella giornata di venerdì 2 settembre.

La lettera inviata ai dipendenti

L'azienda, attiva nel settore degli impianti di refrigerazione, ha infatti deciso di regalare a ogni dipendente mille euro così da poter fronteggiare i rincari di energia elettrica e gas causati dall'inflazione: "Nell’ultimo triennio abbiamo vissuto un mondo sempre più complicato da fattori sanitari, economici, politici e tecnologici, ma Lu-ve group è cresciuto e ha raggiunto risultati importanti", si legge ancora lungo il testo scritta dall'azienda quotata alla borsa di Milano.

Come saranno ripartiti

L'azienda – che ha un fatturato di oltre quattrocento milioni di euro – dopo aver fatto riferimento all'aumento del costo della vita che le famiglie sono state costrette a fronteggiare, ha spiegato che negli stabilimenti italiani il bonus sarà erogato nella busta paga di agosto: "Per tutti gli altri, le modalità e i tempi verranno definiti dall’Ufficio Risorse Umane, in base alle specifiche esigenze dei vari Paesi".

La Lu-ve group, di proprietà della famiglia Liberali, vanta 19 stabilimenti tra Italia, Cina, Finlandia, Indina, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Russia e Stati Uniti con oltre quattromila dipendenti, di cui 1.300 in Italia. Il bonus sarà suddiviso in più tranches: i dipendenti si troveranno cinquecento euro sulla busta paga di agosto, a cui saranno aggiunti trecento euro per servizi di welfare e altri duecento sotto forma di buoni carburanti.