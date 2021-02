in foto: (Immagine di repertorio)

I carabinieri di Milano stanno provando a far luce su quanto accaduto nella notte di oggi, mercoledì 24 febbraio, in via Costantino Baroni: i militari sono intervenuti a seguito della chiamata di un uomo di 39 anni, trasportato in ospedale, per una ferita da arma da fuoco alla coscia.

Il 39enne era positivo alla cocaina

La chiamata alla centrale dell'azienda emergenza urgenza della Lombardia è arrivata intorno alle 2.50 di notte. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale sanitario del 118. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano e attualmente non versa in gravi condizioni. Il 39enne è stato inoltre sottoposto all'esame tossicologico che ha permesso di scoprire la sua positività alla cocaina. Elemento importante nelle indagini considerato che, stando a quanto riportato dallo stesso ai carabinieri, al momento del ferimento si trovava nel giardinetto di via Saponara – nota zona di spaccio – quando ha "sentito come un colpo di fuoco d'artificio".

I carabinieri cercano il responsabile

Dopo un po' sarebbe rientrato a casa dove, a causa della vista del sangue, si sarebbe accorto di essere stato ferito. Viste le sue parole, i militari hanno quindi perlustrato il giardinetto dove però non sono state trovate tracce di sangue. I carabinieri stanno quindi cercando di ricostruire la dinamica dell'evento e cercando il responsabile. Inoltre, considerato che avrebbe rivelato di essere stato fuori casa dopo l'orario del coprifuoco nazionale e non avendo giustificato il motivo della sua uscita, gli inquirenti valuteranno anche un'eventuale sanzione per aver violato le disposizioni in materia di Covid.