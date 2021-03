Nel quartiere Isola a Milano sarà istituita dal 2022 una nuova zona a traffico limitato. Questa sarà attiva dalle 20 alle 6 e tutti i giorni della settimana: "La decisione presa dall'Amministrazione comunale – si legge in una nota stampa – è per migliorare le condizioni di vivibilità del quartiere, tutelare la sosta dei residenti ed evitare criticità in termini di sicurezza urbana dovute all'intenso traffico, soprattutto in orario notturno".

Decisione incentivata dalla posizione strategica del quartiere

Vista la posizione strategica del quartiere, che fa affluire molti pedoni, e la grande richiesta di parcheggio per accedere alle attività – unita alla necessità di chi vi abita a trovare uno spazio per i loro veicoli – è stato ritenuto necessario adottare la misura: "Il quartiere Isola è ricco di attività ed è un luogo di grande aggregazione sociale – afferma Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune – che richiama ogni sera tantissime persone. La scelta di creare una Ztl notturna serve per diminuire la grande pressione veicolare sull’area interessata, garantendo sicurezza ai pedoni e maggiore vivibilità a tutti i residenti. Con oggi facciamo il primo passo di un processo di realizzazione che sarà ultimato con la posa e l'accensione delle telecamere".

A chi sarà consentito il transito

Sarà quindi consentito solo ai residenti e a chi ha il domicilio nella zona il transito nella zona. A loro si aggiungeranno le persone con disabilità, le biciclette, i mezzi di soccorso, emergenza e polizia, i veicoli di supporto a manifestazioni, a eventi e servizi essenziali. Con l'autorizzazione del comando di zona della polizia locale potranno transitare anche i taxi e i veicoli con servizio di noleggio con conducente. Il provvedimento riguarderà la zona compresa tra via Guglielmo Pepe, via Carlo Farini, via Stelvio, viale Zara e quella tra via Pola, via Ippolito Rosellini, via Filippo Sassetti e via Gaetano de Castillia e del cavalcavia Bussa. Aumenteranno anche i parcheggi di sosta gialla dedicata ai residenti: saranno infatti aggiunti 196 stalli, alcuni saranno nuovi e altri saranno frutto della trasformazione di quelli con strisce blu.