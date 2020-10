in foto: Immagine di repertorio

Stretta sui controlli per il contenimento dei contagi da Covid19 a Milano dopo l'aumento dei casi registrato nelle ultime settimane. Lo ha deciso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in prefettura.

Aumentano i contagi: stretta sui controlli della Prefettura di Milano

Nel corso del vertice è stato deciso di intensificare i controlli sul territorio della città metropolitana da parte delle forze dell'ordine e delle polizie locali. L'attenzione sarà rivolta ai "luoghi di aggregazione, dove sarà dedicata particolare attenzione all'obbligo di indossare la mascherina e al divieto di assembramento". L'attività di controllo delle forze dell'ordine, spiega la Prefettura, "non si è mai interrotta dall'inizio dell'emergenza sanitaria" e "anche per i luoghi di lavoro i controlli sono stati costanti".

Da maggio scoperte 78 aziende che non rispettavano le regole anti covid

Dal 4 maggio, sono stati 1.707 i controlli del Nucleo territoriale ispettivo, coordinato dalla prefettura, e per 78 aziende sono emerse violazioni alla normativa Covid-19. Nei confronti di 11 aziende è stato adottato in via cautelare, il provvedimento di sospensione.

In Lombardia 520 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Stando all'ultimo bollettino sono 182 i nuovi casi trovati nella città metropolitana di Milano, di cui 77 nel capoluogo. Sono 520 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nella giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre, a fronte di un numero di tamponi pari a 21.569: la percentuale tra tamponi e positivi è dunque aumentata al 2,4 per cento. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore, mentre il numero totale di decessi ufficiali nella sola regione dall’inizio della pandemia è dunque di 16.978 vittime.