Milano, saluta la sorella e scompare nel nulla: si cerca il 37enne Eles Koleci Eles Koleci, 37enne di origini albanesi, è scomparso. A darne l’allarme è la famiglia spiegando che non si hanno sue notizie da domenica 3 aprile.

Eles Koleci

Un uomo di 37 anni, Eles Koleci, è scomparso dalla scorsa domenica, 3 aprile. Il quasi quarantenne di origini albanesi è uscito dall'abitazione in cui convive con la compagna per andare a trovare la sorella in zona Bruzzano. Poi, vero l'ora di pranzo, si è allontanato a piedi anche dalla casa di quest'ultima, facendo perdere le proprie tracce.

Esce di casa e scompare, si cerca Eles Koleci

Subito i famigliari hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per ricostruire gli ultimi movimenti del 37enne e capire dove potesse essere andato. I parenti di Eles hanno lanciato un appello chiedendo a chiunque lo vedesse di comunicare le informazioni a carabinieri e polizia. Il loro sospetto – riporta MilanoToday – è che il 37enne possa essersi recato in Stazione Centrale o in Garibaldi per prendere un treno e andare a Roma. Nella descrizione fornita dalla famiglia, l'uomo è alto un metro e 83 centimetri, ha capelli castani e occhi marroni. Segni particolari, diversi tatuaggi lungo tutto il corpo. Nel dettaglio, si è fatto disegnare una goccia sotto l'occhio destro e scrivere "Altin" sul collo. Sulle dita della mano destra, invece, ha scritto "Giada". Al momento della scomparsa, Eles indossava una maglia nera con scritto "Boy", un cappellino e delle scarpe neri. Sarebbe sprovvisto di cellulare e documenti.

