Paura. È la parola scelta dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala per il nuovo format che ha iniziato a proporre ormai da qualche giorno sulla sua pagina Facebook, e che si chiama "Una parola al giorno". Dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump fino ai vaccini per il Covid-19, il sindaco Sala – nel video girato a Palazzo Marino e pubblicato sul suo profilo Facebook – parla della sua paura nei confronti del Coronavirus. Una paura che però "non deve essere paralizzante".

Coronavirus, Sala: "Per ora il miglior vaccino è interiorizzare la paura"

La parola "paura" arriva dopo aver ascoltato le parole del presidente americano Donald Trump, positivo al Covid-19. Nelle sue dichiarazioni, Trump specifica di non aver paura del virus e di sentirsi in gran forma se non addirittura meglio di venti anni fa. Oltre a dirsi contento per lui, il sindaco Sala ritiene che queste affermazioni rischiano di portare il dibattito politico su chi ha paura e chi non ne ha. "La paura è un valore fondamentale per la nostra vita perché ci protegge e ci tiene a riparo dai rischi. È chiaro che se sei il presidente americano e hai ricevuto le migliori cure del mondo tu non abbia paura, ma non puoi non pensare ai milioni di americani che non possono varcare le soglie degli ospedali perché non possiedono una carta di credito". È qui che quindi a cuore aperto, il sindaco Sala confessa di aver paura del Covid. "Lo dico con franchezza. Non ho una paura paralizzante perché sono abituato ad affrontare razionalmente le difficoltà, ma è innegabile che provi questa emozione e per questo non mi permetterei mai di dire di non averne". L'unico modo per abbattere la paura, sarebbe con un vaccino. Secondo il sindaco Sala però per il vaccino ci vorrà tempo. Nel frattempo quindi "il miglior vaccino è interiorizzare la paura per essere consapevoli e cercare di vivere perché anche questa è vita ed è una vita che merita di essere vissuta".