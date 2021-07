Milano, ricercato da 15 anni per stupro, è stato rintracciato tramite il Dna e condannato a 13 anni

Un uomo di 49 anni è stato arrestato e condannato dal giudice per l’udienza preliminare in rito abbreviato a 13 anni e 4 mesi di carcere per aver commesso uno stupro 15 anni fa in pieno centro a Milano. A incastrarlo, l’esame del Dna e la testimonianza della sua vittima che l’ha riconosciuto dopo tutto questo tempo.