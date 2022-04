Milano, rapinano un’anziana su un bus: arrestate quattro borseggiatrici seriali L’anziana signora si è accorta e ha iniziato a urlare cercando di richiamare l’attenzione dei presenti. Sul bus fortunatamente c’erano agenti di polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Erano riuscite a salire a bordo di un mezzo pubblico, accerchiare la vittima e derubarla del portafoglio. È quello che è successo alla fermata di viale Monte Ceneri a Milano: qui una signora anziana ha atteso che arrivasse l'autobus Atm 91. Una volta a bordo è stata seguita da quattro ragazze tra i 23 e i 28 anni, tutte cittadine bosniache e già note alla polizia per reati contro il patrimonio per furto pluriaggravato in concorso. Le quattro ragazze hanno iniziato a circondarla e a toccarla con la scusa di cercare per lei un posto a sedere. In realtà le donne le avevano rubato il portafoglio dalla tasca e stavano cercando altri oggetti in suo possesso. L'anziana signora si è accorta e ha iniziato a urlare cercando di richiamare l'attenzione dei presenti.

L'intervento degli agenti di polizia e l'arresto

Sullo stesso autobus fortunatamente erano a bordo anche gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, impegnati in un servizio proprio volto al contrasto dei reati predatori sui mezzi pubblici. Gli agenti hanno assistito a tutta la scena e hanno bloccato le quattro donne che, scesi alla fermata successiva lungo viale Monte Ceneri, hanno recuperato il portafoglio che una delle giovani aveva lasciato cadere a terra. Il portafoglio è stato così riconsegnato all'anziana signora. Intanto per le quattro ladre è scattato l'arresto: dovranno rispondere di reati contro il patrimonio, per furto pluriaggravato in concorso. Ora dovranno capire gli agenti quante sono state in tutto le vittime delle donne: da capire anche quante sono le denunce a loro carico e se per loro si avvierà un processo.